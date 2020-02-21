إسلام آباد 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأعلنت باكستان عن مقتل أحد جنودها بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن القوات الهندية أطلقت النار بدون مبرر، واستهدفت موقعاً عسكرياً باكستانياً في قطاع "كياني" عبر الخط الفاصل في كشمير مما أدى إلى مقتل جندي باكستاني.وأضاف أن قوات الجيش الباكستاني ردت على مصدر الهجوم واستهدفت نقاط الجيش الهندي على الخط الفاصل.// انتهى //21:37ت م0138