الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واساختتمت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية تقويم الأسنان بالرياض، وحقق المؤتمر الذي استمر 3 أيام نجاحاً مميزاً حيث أثنى الحضور والمشاركين على المحاضرات والمشاركات العلمية، كما برزت التقنيات الحديثة التي جرى استعراضها خلال الحدث.من جانبه أثنى رئيس الجمعية لتقويم الأسنان الدكتور محمد الحربي على ما قامت به الجهات الحكومية من تسهيل إجراءات القدوم للمتحدثين والحضور من مختلف أنحاء العالم وجعل المملكة وجهة علمية رائدة بالمجال الطبي على الصعيد الإقليمي والعالمي.وأوضح رئيس اللجنة العملية الدكتور عمر باوزير أن الدورات التدريبية وورش العمل المصاحبة للمؤتمر هدفت إلى إثراء العاملين فى مجال طب وتقويم الأسنان بما هو جديد، إضافة إلى مشاركة أكثر من خمسة وعشرين ملصق علمي في مسابقة الجمعية للملصقات العلمية.وفي الختام كرم رئيس الجمعية السعودية لتقويم الأسنان الدكتور محمد الحربي ونائبة رئيس الجمعية الدكتورة منار هجرسي ورئيس اللجنة العلمية الدكتور عمر باوزير الفائزين من مختلف المستويات العلمية والجهات والجامعات المحلية والعالمية في منافسات ملصقات التميز الإكلينيكي، والملصقات العلمية .// انتهى //21:41ت م0139