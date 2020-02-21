برلين 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، الرئيس التنفيذي مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية SWP البروفيسور فولكر بيرتس.وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون، واستعراض أهمية الأدوار التي تضطلع بها المعاهد الدولية الأمنية في استشراف واقع التحديات الأمنية وإيجاد الحلول لها.// انتهى //21:45ت م0140