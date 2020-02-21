حفر الباطن 27 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 21 فبراير 2020م واسأستضافت جامعة حفر الباطن، أمس الأول، ملتقى عمداء القبول والتسجيل الـ 24 للجامعات السعودية، بمشاركة 30 عميداً للقبول والتسجيل من جميع جامعات المملكة.وأفاد معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله القحطاني،، أن استضافة الجامعة لهذا الحدث الهام يأتي ضمن سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية تلاقح الأفكار وتبادل الخبرات بين العمداء مما يصب أولا وآخراً في مصلحة الطالب والعملية التعليمية، وتعميق أوجه التعاون ومناقشة التسريع الأكاديمي للطلاب، لتحفيزهم على الإبداع العلمي بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030م، متمنياً لجميع المشاركين في الملتقى التوفيق والسداد .من جانبه، أكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد بن فهاد القحطاني، على أهمية مثل هذه الملتقيات في تبادل الخبرات الأكاديمية المتعلقة بقضايا القبول والتسجيل والوصول لتوصيات مناسبة للقضايا الملحة والرفع بها للوزارة، ومناقشة تعديل مواد لائحة الدراسة والاختبارات وتعميق أوجه التعاون المختلفة بين الجامعات السعودية وأهمية الملتقى البالغة لعنايته بتنظيم العمليات الأكاديمية وتجويدها ومراقبتها، وأهمية مشاركة أكثر من 30 عميد قبول وتسجيل تحت سقف واحد وقيمته العلمية الكيرة، متمنياً أن تكلل جهودهم برفع التوصيات للوزارة.وأشار إلى أن الملتقى ناقش الكثير من القضايا منها، أهمية التسريع الأكاديمي وهي دراسة شاركت بها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بدراسة بحثية حول "برامج رعاية الموهوبين في مرحلة التعليم العالي" هدفت إلى التعرف على الممارسات المتبعة في أفضل 50 جامعة عالمية و 14 جامعة سعودية "حكومية وأهلية" في مجالات رعاية الموهوبين، تم مناقشتها وسبل تفعيلها، بالإضافة إلى 3 جلسات تطرقت للتعامل مع الإعلام الجديد.وجرى استعراض تجربتي جامعة جدة وحفر الباطن في التسريع الأكاديمي، كما تناولت المحاور تحليل البيانات في أنظمة القبول والتسجيل بالجامعات السعودية ( الفرص والتحديات )، والدراسة بدون درجة علمية ( تمكين و تمويل )، فيما اشتملت الجلسة الأخيرة على ندوة تناولت قضايا متفرقة وناقشت أهم التعديلات المقترحة على لائحة الدراسة والاختبارات في ظل النظام الجامعي الجديد.وبين الدكتور القحطاني أن الملتقى ناقش جميع القضايا المطروحة باستفاضة وبعض الجوانب المتعلقة بمعايير ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً على أهمية هذه الاجتماعات الدورية بين عمداء القبول والتسجيل في الجامعات.// انتهى//21:46ت م0141