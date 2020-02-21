بروكسل 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأنهى قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 اليوم القمة الاستثنائية التي استغرقت أعمالها يومين في بروكسل دون التمكن من بلورة توافق بين حكوماتهم بشأن تحديد حجم الموازنة الأوروبية المتعددة السنوات للفترة من عام 2021م إلى 2027م.وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم " إن الخلافات كانت حادة بين الدول ولم يتم التمكن من بلورة توافق خلال القمة ولا تحيد موعد للقاء جديد".ورفضت دول الشمال الثرية أي رفع في مساهمتها في الموازنة الاتحادية فيما أصرّت دول الجنوب والدول الشرقية على عدم التخلي عن أي من امتيازاتها.وكانت القمة أول لقاء أوروبي على هذا المستوى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي كانت ثاني مساهم بعد ألمانيا في الموازنة الأوروبية.// انتهى //22:20ت م0143