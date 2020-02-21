إسلام آباد 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسرحبت باكستان بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية عن توقيع اتفاق السلام في التاسع والعشرين من فبراير الجاري.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن باكستان قدمت الدعم اللازم منذ البداية لعملية السلام الأفغانية، وقامت بتسهيل المفاوضات المباشرة بين الجانب الأمريكي وحركة وطالبان.وأضافت أن باكستان تؤمن في أن اتفاق السلام سيمهد الطريق إلى الخطوة المقبلة لبدء الحوار بين الأفغان.وجدد البيان أمل باكستان في انتهاز جميع الفصائل الأفغانية هذه الفرصة للعمل على تسوية سياسية شاملة للسلام الدائم في أفغانستان والمنطقة.// انتهى //22:20ت م0144