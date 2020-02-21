برلين 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين اليوم، رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية آرمين لاشيت.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.// انتهى //22:37ت م0146