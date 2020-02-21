سياسي / سمو وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
برلين 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين اليوم، رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية آرمين لاشيت.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.
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22:37ت م
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