حفر الباطن 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم فعالية " هايكنج السعودية " تحت عنوان " عام طويق " بفيضة المحمدية بمحافظة حفر الباطن، بحضور ١٥٠ مشارك من مختلف الأعمار ، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.وتهدف هذه الفعالية، إلى التعريف بالمواقع التراثية بمشاركة فرع هيئة السياحة بالمحافظة، والمشي لمسافات طويلة وتقديم خدمات تطوعية لزراعة شتلات بمشاركة 6 جمعيات بيئية من مختلف مناطق المملكة بإشراف فرع وزارة البيئة، إضافة إلى مشاركة صحة حفر الباطن بالفرق الصحية والرسائل التوعوية، وسيارات الإسعاف الموزعة على عدد من المسارات لتقديم الخدمات الطبية والتوعية لأهمية نشر ثقافة المشي ومحاربة الأمراض.وأوضح مدير هايكنج السعودية بمحافظة حفر الباطن أحمد بن بصيّص، أن الفعالية لاقت نجاحاً قياساً على عدد المشاركين فيها من مختلف مناطق المملكة، ومن الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، مثمناً رعاية سمو محافظ حفر الباطن لهذه الفعالية وتشجيع العمل الجماعي بين المشاركين وتنمية الوعي البيئي لديهم، والتعرف على المناطق الأثرية بالمحافظة.// انتهى //22:47ت م0147