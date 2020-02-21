عرعر 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس‏نظمت عمادة شؤون الطلاب ممثلة في نادي نزاهة بجامعة الحدود الشمالية أمس دورة تدريبية بعنوان "العدل والإنصاف"، وذلك في قاعة التدريب بالعمادة بمدينة عرعر.وأوضحت العمادة أن هذه الدورة تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات بأهمية الابتعاد عن مظاهر التحيّز بشكلٍ عام، بحيث يلتزم أساس العدل بمفهوم المساواة والإنصاف بين طبقات المجتمع كافة.// انتهى //22:50ت م0148