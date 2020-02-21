الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واساختتمت اليوم دورة اكتشاف المواهب لكرة القدم التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع وزارة التعليم، والتعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (مستوى أول - مستوى ثاني) بمشاركة 20 متدرباً منتسبين للتعليم من جميع أنحاء المملكة، وذلك على هامش دوري المدارس لكرة القدم الذي انطلق الأسبوع الماضي في نسخته الثانية.وكانت الدورة قد انطلقت الثلاثاء الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام، في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، وحاضر فيها المدرب تافازول (الإنجليزي) الحاصل على الرخصة التدريبية الأوروبية A الذي يقدم دورات لتعليم المدربين والمواهب في إنجلترا والأندية المحترفة، وسبق أن لعب في الفئات السنية بنادي أرسنال الإنجليزي حتى وصل إلى الفريق الأول.وتضمنت الدورة تطبيق مبادئ وممارسات اكتشاف المواهب في عالم كرة القدم الاحترافية، والفهم الأولي للموهبة والعوامل المساعدة لاكتشاف المواهب، والتحديات التي تواجه المستكشفين من إصابات وحالات اجتماعية وانخفاض مستوى اللاعب وبيئة التدريب.وبلغ عدد ساعات التدريب 40 ساعة بمعدل 10 ساعات يوميا، شملت محاضرات نظرية، وتطبيق عملي في مباريات للفئات السنية، تم من خلالها معرفة معايير اكتشاف المواهب، وسيبدأ الكشافون مهامهم لاكتشاف المواهب خلال منافسات دوري المدارس في النسخة الحالية.وتعد دورة اكتشاف المواهب لكرة القدم امتدادا لمشروع دوري المدارس في تأهيل المدربين والإداريين والحكام، حيث يستمر المشروع لمدة خمس سنوات، لإعداد جيل يصنع إنجازات المستقبل في كرة القدم ومواكبة لرؤية 2030.//انتهى//23:01ت م0150