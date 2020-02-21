القاهرة 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسحقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال في النادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق خيبل اليمني، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول للبطولة العربية للأندية.ونجح فريق النادي الأهلي في تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ٢٥-٢١، و٢٥-١٣، و٢٥-١٨.// انتهى //23:39ت م0153