الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسحقق فريق الفتح فوزا مهما على مضيفه الأهلي بنتيجة 1 - 0 ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وسجل هدف الفتح والمباراة الوحيد الجزائري يوسف بن دبكة من رأسية عند الدقيقة 45.وبتلك النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 15 نقطة في المركز 14 ، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 33 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الوحدة بذات الرصيد النقطي.// انتهى //23:58ت م0155