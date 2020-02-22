عرعر 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسواصلت بطولة الكاراتيه العاشرة فعالياتها ضمن منافسات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية التي تستضيفها جامعة الحدود الشمالية، وذلك بالصالة الرياضية المغلقة في مدينة الأمير عبد الله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بعرعر.وأشارت الجامعة إلى أن البطولة التي مضى منها يومين، يشارك فيها ما يزيد عن 150 لاعبًا ومدربًا وإداريًا، يمثلون 14 جامعة، بالإضافة إلى حكام البطولة، ووفد الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وتشمل منافسات البطولة على الـكاتا فردي وجماعي للأوزان (تحت 60 كجم، وتحت 67 كجم، وتحت 75 كجم، وتحت وفوق 84 كجم) والقتال فردي.// انتهى //00:30ت م0157