طريف 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأسهم مهرجان الصقور بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية الذي انطلق يوم الاثنين الماضي في جمع الصقارين من مختلف مناطق المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي لدخول المسابقات واتلاستمتاع بهذه الهواية العريقة، وتبادل الخبرات في عالم الطيور بشتى أنواعها وأشكالها.ويقول واحد من أشهر قناصي الحدود الشمالية عودة مطر أن أبرز أنواع الطيور التي يقبل عليها هواة القنص طير القرناس، ذو الأربعة أنواع (الأبيض - المغتر - الأحمر - الأشعل)، وتتراوح أسعار الطيور ما بين 20 ألف ريال و 400 ألف ريال.وعن مدى توفر الطيور اللازمة لهواية القنص في المملكة يقول: "إن الطيور التي تصل للمملكة كثيرة جدا، ولكن طيور الصين تفوق طيور المملكة والوطن العربي".من جانبه، حرصت اللجنة المشرفة على النسخة الحالية للمهرجان الذي تنظمه إمارة المنطقة على إدراج حزم من الفعاليات المنوعة، وتهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات العلاقة وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة، والأسواق الشعبية، وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية والموروث الشعبي.// انتهى //00:30ت م0158