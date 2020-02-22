ميونخ 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واستغلب فريق بايرن ميونخ على ضيفه باديربورن 3 / 2 اليوم ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).وتقدم بايرن في الدقيقة 25 عن طريق سيرجي جنابري، قبل أن يستغل دينيس سيربيني خطأ قاتل من مانويل نوير حارس مرمى البايرن ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 43 .وفي الدقيقة 70 سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن ميونخ، قبل أن يقتنص سفين ميشيل هدف التعادل في الدقيقة 74.وعاد ليفاندوفسكي ليلعب دور المنقذ لبايرن ميونخ في الدقيقة 87، حينما سجل الهدف الثالث لفريقه.ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 49 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه لايبزيج صاحب المركز الثاني، الذي يواجه شالكه غدا فيما تجمد رصيد باديربورن عند 16 نقطة في المركز الأخير.// انتهى //01:13ت م0159