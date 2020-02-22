المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 21 فبراير 2020م واستطرح أمانة المدينة المنورة خلال مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" التي ستعقد بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات الاثنين القادم، أكثر من 1700 فرصة استثمارية في الأنشطة التجارية والتعليمية والرياضية والترفيهية والخدمية.وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي أن مشاركة الأمانة في الملتقى الذي تشارك فيه أمانات المناطق وبلدياتها ، تأتي كشريك داعم للقطاع الخاص من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، التي ستوفر بإذن الله أكثر من 20.000 وظيفة ، كما يأتي طرح الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين ضمن سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمدينة المنورة، كذلك المساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار المدينة المنورة .// انتهى //01:39ت م0161