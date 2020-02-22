اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
السبت 1441/6/28 هـ الموافق 2020/02/22 م واس
نيويورك 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على تراجع
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 57ر227 نقطة، أو 8ر0%، ليصل إلى 41ر28992 نقطة.
وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 48ر35 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 75ر3337 نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 37ر174 نقطة ، أو 8ر1% ، ليصل إلى 59ر9576 نقطة.
// انتهى //
01:52ت م
0162