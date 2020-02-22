الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واستختتم غدًا السبت بطولة "شتاء الرياض للبلوت"، التي وجه بإقامتها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ والمقامة في واجهة الرياض، تحت إشراف الهيئة ومن تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.ومن المقرر توزيع جوائز البطولة التي تبلغ قيمتها مليوني ريال على الفرق الثمانية، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للترفيه والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.ويتنافس في اليوم الأخير للبطولة، 4 فرق تأهلت ضمن المرحلة النهائية للتصفيات التي استمرت منافساتها اليوم وأمس بنظام النقاط ذهاباً وإياباً، حيث تم تقسيم الفرق الثمانية من التصفيات الأولية إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 4 فرق، صعد منها اليوم الجمعة فريقان من كل مجموعة، ليتقابل في النهائي الأول من المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية والعكس بطريقة المقص، ليتواجه الفائزان في المباراة النهائية فيما يتقابل الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.وسيحصل الفريق صاحب المركز الأول على جائزة قدرها 750 ألف ريال وسيارة فارهة مقدمة من "سفن لاونج"، والمركز الثاني 500 ألف، والثالث 250 ألف، فيما ستنال الفرق الفائزة بالمركز الرابع وحتى الثامن 100 ألف ريال.يشار إلى أن منافسات الدور التمهيدي التي انتهت الأحد الماضي، تأهل منها للدور النهائي 16 متسابقًا (8 فرق) من أصل مشاركة 16 ألف لاعبًا ولاعبة، حيث تم إقامة عدد كبير من المباريات.// انتهى //01:54ت م0163