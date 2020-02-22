نواكشوط 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسبدأت اليوم بمدينة الشامي بمحافظة داخلت نواذيبو الموريتانية أعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة لشبكات المحميات البحرية لدول إفريقيا.وسيتدارس المشاركون الذين يمثلون ٣٨ محمية بدول السنغال وغامبيا وسيراليون وغينيا بيساو وغينيا إضافة إلى موريتانيا ، على مدى ثلاثة أيام، مختلف الأسئلة المطروحة للمحميات من اجل اتخاذ القرارات التي تفرضها تحديات الحفاظ على المناطق البحرية والساحلية المحمية .واستعرض المتدخلون في كلمات في افتتاح أعمال الدورة السياسات المرسومة للنهوض بالبيئات والمحميات في مختلف الدول الأعضاء، مؤكدين التزامهم بتطوير المحميات وتعزيز دورها في تحسين ظروف السكان.// انتهى //02:28ت م0167