الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يبعث برسالة لملك اسواتيني.تدمير صواريخ بالستية حوثية استهدفت المدنيين.نائب أمير حائل يلتقي وزير التعليم.إحباط تهريب مواد لصناعة المتفجرات.المملكة تدشن عصر الغاز بتطوير حقل «الجافورة» باحتياطات تريليونية.وزير الخارجية يعقد ونظيره الألماني مؤتمراً صحفياً.رجل أعمال تركي: «تدخل» أردوغان أعادني للسجن.نهاية وشيكة للعبة أردوغان في إدلب.مخطط إسرائيلي لبناء 1900 وحدة استيطانية بالضفة.البؤر الجديدة لكورونا تثير دعوات لتعبئة دولية.ميلاد حكومة وحدة وطنية بجوبا ودقلو يتعهد بتحقيق السلام الشامل.«الرعب اليميني» يصدم ألمانيا.إيران: توقعات بولادة برلمان متطرف.الرئيس الجزائري يحذر من العنف.// يتبع //07:27ت م0003