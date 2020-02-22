وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة وتطلعات العالم) : تشهد المملكة حراكا مكثفا في إطار رئاستها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم ، حيث تشهد الرياض اجتماعات متتالية على مختلف الأصعدة خلال السنة؛ تحضيًرا لقمة قادة دول المجموعة في نوفمبر القادم ، وسط تفاؤل كبير في تحقيق نتائج بارزة لصالح العمل المشترك؛ من أجل اقتصاد أفضل للعالم ، عبرت عنها أهداف المملكة لفترة رئاستها لهذه الدورة، تحت عنوان طموح ومحفز وهو “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع” ويستهدف تعزيز إتاحة الفرص للجميع، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.وأضافت أن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول المجموعة يعقد اجتماعهم الأول في الرياض ، لبحث آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر المحيطة به ، والسياسات الممكن اعتمادها لمعالجة تلك التحديات لتعزيز النمو الاقتصادي، وإتاحة الفرص للجميع، وبخاصة النساء والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودور القطاعين العام والخاص في الاستفادة من التقنية والابتكار لإيجاد الفرص الوظيفية، بما يعزز النمو المستدام.وختمت :إن المملكة وهي تقود دور مجموعة الكبار تجاه تحديات وتطلعات الاقتصاد العالمي ورسم معالم مستقبله في ظل تسارع الثورة الصناعية الرابعة وتقدم الذكاء الاصطناعي ، إنما تحرص على خطوط متوازية للأهداف الاقتصادية والتنمية البشرية في العالم في بناء مستقبل تنموي مزدهر، وجودة لحياة الشعوب والمجتمعات.// انتهى //07:27ت م0006