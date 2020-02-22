البكيرية 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسرأس مدير تعليم محافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح، بقاعة الاجتماعات بمقر إدارة التعليم، أمس، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات للمشاركة في حملة "عزيمة وطن"، ضمن البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات، الذي سينطلق يوم الأحد الموافق 1441/7/13 في مركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة ويستمر لخمسة أيام وستتضمن المشاركة ركناً توعوياً وزيارات للطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات الإدارة، بالإضافة إلى لقاءات طلابية واستشارات اجتماعية وعلاجية.وأكد مدير تعليم محافظة البكيرية أهمية المشاركة والإسهام في نجاح حملة "عزيمة وطن" معرباً عن شكره وتقديره لإدارة مكافحة المخدرات على الإعداد الجيد لإقامتهم البرامج والأنشطة التوعوية .// انتهى //08:33ت م0008