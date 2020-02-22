إسلام آباد 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قرار مجموعة العمل المالي الدولية ـ فاتف ـ بعدم إدراج باكستان على القائمة السوداء ومنحها مزيداً من الوقت إلى شهر يونيو المقبل لاستكمال إجراءات خروجها من القائمة الرمادية .واهتمت باعتراف معظم الدول الأعضاء في المجموعة بجهود باكستان الحثيثة إزاء تحسين نظام تمويل مكافحة الإرهاب.وأشارت إلى ترحيب باكستان بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية عن توقيع اتفاق السلام في التاسع والعشرين من فبراير الجاري.وأخبرت عن زيارة وفد مجلس الشيوخ الباكستاني إلى مملكة البحرين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وعرجت إلى تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عزم بلاده تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان على جميع المستويات.وتناقلت أنباء استشهاد جندي باكستاني بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وتطرقت في الشأن الدولي إلى مقتل تسعة أشخاص على يد مواطن ألماني لدوافع عنصرية بمدينة هاناو .// انتهى //09:14ت م0009