جدة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسيفتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة يوم الأربعاء المقبل معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته العاشرة.وأعربت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض رئيسة مجموعة "فور إم " لتنظيم المعارض و المؤتمرات مايا حلفاوي عن شكرها لسمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي على افتتاحه المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير بمشاركة أكثر من 30 دولة و200 جھة من داخل المملكة تشمل ھيئات ووزارات السياحة وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات ووكالات السفر ومقدمي خدمات السفر المختلفة.وأوضحت أن المعرض سيقدم هذا العام رؤية جديدة لعالم السفر و السياحة دعماً لرؤية المملكة 2030 من خلال التطور و النهضة التي تمر بها المملكة العربية السعودية للإسهام في رفع مستوى السياحة السعودية .من جهته بين المدير التنفيذي للمعرض حمزة ناصر أن المعرض الذي سيقام بفندق هيلتون جدة سيفتح أبوابه للزوار في اليوم الأول من الساعة 6 إلى 11 مساءً ويومي الخميس و الجمعة 27 - 28 فبراير من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساءً.// انتهى //09:25ت م0010