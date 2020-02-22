الخرطوم 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على بيان وزارة الداخلية السودانية أمس حول أحداث الخميس، واعلانها إصابة 60 فردا من شرطة التأمين في أحداث الشغب التي قامت بها مجموعات محدودة .وعرجت على قرار وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت، منع الفلسطينيين من البناء في المناطق القريبة من المستوطنات، الخاضعة للسلطة الفلسطينية، والمصنفة حسب اتفاقية أوسلو مناطق "ب ".وأبرزت تاكيد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، رفض القيادة العامة للجيش القاطع لأي معارضة أو مصادرة للإرادة الوطنية أو نكران حق الشعب الليبي في دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة ذات سيادة .وأشارت إلى تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب العراقية في ساحة الخلاني، التي شهدت خلال الأيام الماضية صدامات متكررة.ونشرت اعلان رئاسة الأركان الفرنسية القضاء على نحو خمسين إرهابياً في وسط مالي .ونقلت عن السلطات الصينية مغادرة أكثر من 18 ألف شخص المستشفيات بعد شفائهم من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.// انتهى //09:35ت م0011