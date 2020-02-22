القاهرة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بدء وزارة المالية إجراءات تمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية لتصبح مصر أول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت على بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.ونشرت صحف السبت مطالبة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي الزعماء السياسيين بسرعة الموافقة على حكومة علاوي، محذرًا أنه سيترك مهمة تصريف الاعمال إذا لم يتم ذلك بحلول الثاني من مارس المقبل.وتناقلت إعلان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر استعداده لوقف إطلاق النار في ليبيا في حال تحقيق عدة شروط أهمها انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد .ورصدت صحف القاهرة الوضع الميداني في سوريا، لافتة إلى التعزيزات العسكرية التي أرسلها الجيش الأمريكي تجاه قواعده في ريف دير الزور الشرقي.//انتهى//09:49ت م0013