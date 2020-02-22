الرياض 28 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 22 فبراير 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:05ت م0015