عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني لبلاده
السبت 1441/6/28 هـ الموافق 2020/02/22 م واس
الرياض 28 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 22 فبراير 2020م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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10:05ت م
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