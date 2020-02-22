بغداد 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت اهتمامها على الجلسة الطارئة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب العراقي الاثنين المقبل للنظر في منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي واعضاء حكومته.وفي هذا السياق تناولت الصحف رسالتي رئيسي الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي والمكلف محمد توفيق علاوي الموجهتين الى الشعب العراقي بشان تشكيل الحكومة المقبلة .وأبرزت بشكل خاص تأكيدات علاوي بأن التشكيلة الوزارية المقترحة تتصف باكفاءة والمؤهلات بالإضافة إلى برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى بر الأمان.وتابعت صحف اليوم المشاورات والمباحثات التي يجريها في بغداد حاليا وفد يمثل الأحزاب والقوى الكردستانية ,بهدف التوصل إلى توافقات بين بغداد واربيل بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وضمان مشاركة الكرد فيها, فضلا عن القضايا العالقة .ولفتت الصحف إلى المهلة الدستورية المحددة بـ 30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب إلى الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري التي تنتهي في 2 من مارس المقبل ,داعية إلى ضرورة حسم قضية منح الثقة قبل ذلك التاريخ ,حتى لاتدخل البلاد في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة.// انتهى //10:23ت م0019