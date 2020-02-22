الرياض 28 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 22 فبراير 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:24ت م0020