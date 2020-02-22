الرياض 28 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 22 فبراير 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:24ت م0021