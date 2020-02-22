رام الله 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية المنددة بصفقة القرن الأمريكية والاستيطان في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين من بينهم اطفال وصحفي بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأشارت صحف السبت إلى تأكيد الرئيس محمود عباس، خلال تفقده مركز الاقتراع لانتخابات لجنة إقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة، أن حركة "فتح" هي صاحبة المشروع الوطني الفلسطيني، وتسعى لاستنهاض قدرات كادرها.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عدم تسجيل أي إصابة بـفيروس "كورونا" في فلسطين، والصحة على أتم الجاهزية لمواجهته.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة فرنسا للإعلانات الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات حاماتوس" في القدس الشرقية"، معتبرة أن التوسع في المستوطنتين يضر بشكل مباشر باستمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية .ونشرت تأكيدات الجمعية البرلمانية المتوسطية أن المقترحات الواردة في صفقة القرن الأمريكية لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا بمبادئ القانون الدولي، وهي مقترحات من جانب واحد.وتطرقت الى اقوال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الكابوس الإنساني الذي صنعه البشر في سوريا يتحتم إيقافه فورا.وعرجت على تأكيدات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة توصلت إلى تفاهم مع حركة طالبان بشأن خفض العنف بشكل "ملموس" في أفغانستان.//انتهى//10:55ت م0023