الجزائر 28 جمادى الثانية 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تحذيرات رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون من أي اختراق للحراك الشعبي السلمي الذي مر عام على انطلاق مسيراته، اليوم، واصفا اياه بالموعد الذي انقذ البلاد من الانهيار، مشيرة إلى أن تبون حيا الشعب الجزائري على هبّته و جدد الالتزام بمواصلة تحقيق مطالب الحراك كاملة.وتطرقت الى المسيرات السلمية التي جابت العاصمة الجزائر والمدن الأخرى بمناسبة مرور عام على بدء الحراك السلمي.وتحدثت صحف السبت عن استدعاء الجزائر سفيرها لدى كوت ديفوار للتشاور، عقب تصريحات وصفت بالمبطنة لوزير الخارجية الايفواري تجاه الجزائر.مغاربيا، تناولت صحف السبت استعداد رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ لعرض تشكيلة حكومته على البرلمان التونسي الاربعاء القادم لنيل الثقة، مشيرة إلى أن الفخفاخ يواجه عدة تحديات داخلية وخارجية أهمها الأزمة الاقتصادية وتداعيات الوضع الأمني في الجارة ليبيا.وأشارت إلى تأكيدات مبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، ان طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 الممثلين عن حكومة الوفاق وقوات المشير خليفة حفتر يعملان على اعداد مسودة لوقف مستدام لاطلاق النار.وتناولت في متفرقات أخرى إعلان وزير الداخلية الالماني هورست سيهوفر امس انه سيتم تعزيز تواجد الشرطة في انحاء البلاد لمواجهة تهديدات مرتفعة من اليمين المتطرف، مبينة أن العملية تشمل المساجد ومحطات القطارات والمطارات والمناطق الحدودية.// انتهى //11:07ت م0024