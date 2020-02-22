سياسي / سمو وزير الخارجية يستقبل المتحدث الرسمي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني
السبت 1441/6/28 هـ الموافق 2020/02/22 م واس
برلين 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، المتحدث الرسمي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نيلز شميت.
وتم خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المتبادل حيالها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار.
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12:11ت م
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