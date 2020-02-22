الرباط 28 جمادى الاخرة 1441 ه موافق 22 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بمشاركة المغرب في أعمال الدورة الـ 14 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط باثينا ،مبرزة أن المغرب جدد خلال هذه الدورة التأكيد على موقفه الثابت لصالح القضية الفلسطينية،والداعم لحل الدولتين .وتناقلت الصحف اعلان قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض صواريخ اطلتقها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية، وتأكيده أن الصواريخ تم اطلاقها بطريقة متعمدة، وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين.وتطرقت الصحف إلى عودة الجزائريين الى التظاهر في الذكرى الاولى للحراك، ومطالبتهم مجددا بتغيبر النظام.وتابعت الوضع في سوريا، في ظل تصاعد العمليات العسكرية لقوات النظام السوري في محافظة ادلب.وأبرزت الصحف تحذيرات روسيا لتركيا من اللعب بالنار في سوريا،كما تناقلت الصحف دعوة الاتحاد الاوروبي لوقف التصعيد في شمال غرب سوريا.واخبرت عن توصل رئيس جنوب السودان وزعيم المتمردين إلى اتفاق من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان، اعتبارا من اليوم.// انتهى //12:19ت م0033