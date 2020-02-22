رفحاء 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسأسهمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية "حياة" ممثلةً في قسم توعية الجاليات، في تعليم أبناء الجاليات القرآن الكريم، وذلك من خلال إقامة لقاء يومي بعد صلاة العصر.وتقدم الجمعية لأبناء الجاليات دروساً في التلاوة والتجويد وفق الأحكام والضوابط المعروفة، كما يتم الاستماع لتلاوات مختارة من حلقة أبناء الجاليات، بهدف بث روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم بينهم.يذكر أن الجمعية كرمت مطلع شهر فبراير الجاري أحد طلاب حلقة الجاليات بعد ختمه القرآن الكريم تلاوةً.// انتهى //12:40ت م0034