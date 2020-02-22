بيروت 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسعقد وفد جمعية أطباء بلا حدود إجتماعا ، اليوم مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية ، جرى خلاله البحث بالأوضاع الصحية داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.وخلص الاجتماع بتوجية دعـوة لكل من الجمعيات ، والمؤسسات ، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكافة المعنيين بتحمل مسؤولياتهم الانسانية والاسراع بتقديم مساعدات اغاثية عاجلة ووفق خطة طوارئ تنقذ اللاجئين من حالة الفقـرالتي وصل إليها.وأعرب منسق جمعية أطباء بلا حدود ، سيريل بييرو ، خلال الاجتماع ، عن ألمه العميق بسبب الظروف الصحية المأساوية التي يعاني منها اللاجئين داخل المخيمات ، مؤكدا أن الجمعية ستعمل كل ما في وسعها من أجل تقديم المساعدات الطبية للاجئين الفلسطينيين وتقديم الدعم للمؤسسات الطبية العاملة داخل المخيمات والتجمعات.وأشارت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان إلى أن الاجتماع ناقش الأوضاع الإجتماعية والإنسانية والصحية التي يعيشها سكان المخيمات في ظل الأوضاع الصعبة الحالية، وركز على الموضوع الصحي وخاصة ذات الصلة بالصحة النفسية.// انتهى//12:54ت م0038