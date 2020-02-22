جيزان 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واستعقد غرفة جازان غدًا اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة الرئيس بمدينة جيزان.وأوضح الأمين العام للغرفة الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري أن الغرفة وجهت الدعوة إلى جميع منتسبيها لحضور الاجتماع، الذي سيتم خلاله مناقشة واعتماد الميزانية العمومية للغرفة للعام 2019م، وإقرار الموازنة التقديرية للغرفة للعام 2020، والاطلاع على التقرير السنوي لأنشطة الغرفة .وأضاف أن الغرفة تتطلع لمشاركة واسعة من المشتركين من رجال وسيدات وريادي ورياديات الأعمال المجددين عضويتهم لعام 2019م، لحضور اجتماع الجمعية العمومية والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم التطويرية.// انتهى //13:16ت م0041