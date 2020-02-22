طرابلس 28 جمادى الأخرة 1441 هـ الموافق22 فبراير 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد،مبينة أن تم بحث مستجدات الوضع في ليبيا، وضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على جملة من المقررات من بينها وقف الأعمال العسكرية ، وحماية المدنيين.وأشارت الصحف إلى تحديد قائد عام الجيش المشير حفتر شروط وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، التي تكمن في إخراج المرتزقة السوريين والتدخل التركي ، ووقف نقل الأسلحة لطرابلس، والقضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، والتوافق على حكومة وطنية تملك قرارها وذات أرضية دستورية.وواصلت إهتمامها بمستجدات الأوضاع العسكرية في العديد من المحاور جنوب العاصمة وشرق سرت .ونوهت إلى إعراب رئيس مجلس الأمن السفير البلجيكي مارك بيكستين، عن ترحيبه بإعلان الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية جديدة لتنفيذ قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا التي تشمل السفن و المراكب وبطريقة أكثر فاعلية مما يحدث الآن .وتطرقت الصحف إلى تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة التي قال فيها إن محادثات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين تسير في الاتجاه الصحيح، مضيفا أن العقبات التي يواجهها تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي.// انتهى //13:26ت م0042