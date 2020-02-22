تونس 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على استعداد رئيس الحكومة التونسية المكلف اليأس فخفاخ إلى عرض تشكيلة حكومته بعد غد على البرلمان التونسي لنيل ثقته والانطلاق من بعده في معالجة أهم الملفات المستعجلة خاصة منها الاقتصادية والسياسية .وتناقلت الصحف تأكيد المبعث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن مهمته في المنطقة صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة.وأوردت إعلان منظمة الهجرة الدولية فقدان 91 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي في البحر الابيض المتوسط .واهتمت في شأن منفصل بتأكيد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن جريمة العنف التي وقعت في مدينة هاناو الألمانية ، هي هجوم إرهابي عنصري متطرف ، لافتا إلى أن هذا الهجوم هو الثالث الذي تشهده ألمانيا في غضون أشهر قليلة .وركزت صحف تونس على إعلان الصين أمس أن فيروس كورونا الجديد أصاب أكثر من مائتي شخص في سجنين خارج الإقليم الذي بدا منه التفشي وان مسؤولين بارزين أقيلوا لهذا السبب .// انتهى //13:31ت م0043