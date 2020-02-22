الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسيترقب عشاق السيارات الكلاسيكية مهرجان الدرعية السنوي في نسخته الخامسة خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير الحالي، الذي تنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية.وفي هذا الصدد، يعقد المشرف العام على اللجنة المنظمة الدكتور ناصر بن عبد الله المسعري مؤتمرا صحفيا الساعة الثامنة من مساء الغد الأحد في مركز برنامج جودة الحياة في حي السفارات بالرياض.وسيلقي المسعري، الضوء على هذا الحدث المهم وأنواع السيارات المشاركة التي تزيد عن 500 سيارة من دول الخليج ودول عربية وأوروبية.ويتخلل المهرجان مسابقات وجوائز وفعاليات عائلية وبازار، إضافة إلى المزاد والعروض التي تشهد تحديات جاذبة ومثيرة .// انتهى //14:30ت م0050