الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020 لمنافسات الفردي التي تنطلق خلال الفترة من 24- 27 /2 / 2020.ويشارك في التصفيات 31 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة (السعودية -الاردن – الامارات – البحرين – لبنان – سوريا -الكويت – قطر – اليمن – عمان – العراق -فلسطين)وضمت بعثة الاخضر اللاعبين / عبدالعزيز العباد -علي الخضراوي و عبدالعزيز بوشليبي و محمد الشريف ويشرف على المنتخب فنياً المدرب / يوسف سيد ومساعد المدرب / عبدالعزيز الطاهر وادارياً / متعب الجوهر.// انتهى //14:32ت م0051