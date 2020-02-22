الدمام 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسنفذت بلدية عريعرة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملة رقابية استهدفت المباني السكنية والتجارية تحت الإنشاء والترميم، رصدت خلالها 75 مخالفة، تضمنت رمي مخلفات البناء والأنقاض، إضافة الى تهريب مياه الصرف الصحي الى أراضي الفناء.وأوضح رئيس بلدية عريعرة المهندس أحمد بن غرم الله الغامدي، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البلدية الرامية إلى تحقيق أهداف الرقابة على المباني والمنشآت ورفع مستوى جودة المشاريع أثناء التنفيذ مما يساعد على إيجاد بيئة عمرانية صحية، داعياً ملاك المباني والمقاولين إلى ضرورة التقيد بالنظافة خلال فترة الإنشاء وعدم ترك المخلفات في الموقع ومخالفة الأنظمة، وسيتم إلزام المخالفين بمعالجة المخالفات التي يتم رصدها وتوجيه إنذارات لهم، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد أي مخالفة كانت، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف للأنظمة.// انتهى //14:36ت م0052