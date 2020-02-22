عنيزة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسواصل مهرجان الحنيني في نسخته الرابعة في سوق المسوكف الشعبي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة فعالياته لليوم العاشر على التوالي من حيث عدد الزوار وعدد المشاركين من الأسر المنتجة حتى أصبح المهرجان عاملاً مهما لتنشيط الحراك الاقتصادي لمنتج الحنيني ووسيلة مهمة للترويج لمبيعات الأسر المنتجة من خلال المنتجات المقدمة التي تمتزج بين الطعم اللذيذ والتقديم الرائع والإعداد والتنظيم مما ساهم في استقطاب الزوار بشكل يومي منذ انطلاق المهرجان؛ اذ شهد مؤشر مبيعات الحنيني ارتفاعًا من خلال كثرة الطلب عليه من قبل الزوار، الذي أعدته الأسر المنتجة التي يتجاوز عددها 100 أسرة منتجة جاءت لتشارك في هذا المهرجان الاقتصادي سواء في الساحة الخارجية للسوق أو داخل رحاب سوق المسوكف.وبين المشرف العام على المهرجان خالد الصيخان، إن المهرجان حقق الهدف الرئيس الذي أقيم من أجله في تعزيز الحراك الاقتصادي للأسر المنتجة وتنوع طرق دعمها، من خلال عرض منتجاتها بالمجان داخل اجنحة خاصة تم تجهيزها لهذه المناسبة كهدية من الغرفة لهذه الأسر المنتجة ، حيث يتم تقديم منتجات الحنيني التي تعدها الأسر بطرق مميزة ونماذج مختلفة وبخلطات مبتكرة، مما كانت دافعًا للزوار لشرائه واقتنائه .وأكد الصيخان أن المهرجان شهد تقديم برامج مصاحبة وفعاليات متنوعة يتم تقديم عديد منها في قالب تراثي ، إلى جانب ما يتم تقديمه للأطفال داخل المسرح المخصص بقالب فكاهي ومثير، ويعزز من مداركهم ومعارفهم .// انتهى //14:36ت م0053