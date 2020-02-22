سياسي / سمو وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي
السبت 1441/6/28 هـ الموافق 2020/02/22 م واس
برلين 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي CDU/CSU للشؤون الخارجية والدفاع والأمن الدكتور يوهان فاديبول.
وتم خلال الاستقبال استعراض الشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
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14:38ت م
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