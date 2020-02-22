برلين 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي CDU/CSU للشؤون الخارجية والدفاع والأمن الدكتور يوهان فاديبول.وتم خلال الاستقبال استعراض الشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:38ت م0054