عرعر 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واساختتمت إدارة سجن عرعر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم" بمنطقة الحدود الشمالية أمس ،فعاليات برنامج الخيمة الشتوية للنزلاء والتي استمرت لمدة أسبوع.وأوضح مدير إدارة سجن عرعر الرائد عيسى سالم الرشيدي، أن البرنامج يهدف إلى تقديم العديد من البرامج والفقرات التثقيفية والتوعوية للنزلاء، مقدماً شكره للقائمين في لجنة "تراحم" بالمنطقة على تعاونهم الدائم.// انتهى //14:42ت م0056