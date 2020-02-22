الدمام 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسيواصل مهرجان الشتاء الرياضي بنادي الصم بالمنطقة الشرقية مشواره الفني في تأهيل الفرق الرياضية استعداداً لخوض منافسات بطولات الاتحاد السعودي لرياضة الصم والتي ستنطلق قريباً في مختلف مناطق المملكة في مختلف الألعاب.وأوضح رئيس النادي سعيد الباحص، أن النادي أعد برنامج رياضي متكامل ضمن مهرجان الشتاء في مختلف الألعاب منها إقامة بطولة داخلية في كرة الطائرة وبطولة خماسية في كرة القدم استمرت أسبوعين تم من خلالها تقييم الفرق واللاعبين وذلك بهدف إعداد الفريق النهائي بنادي الصم والبدء في عملية التأهيل الفني لخوض منافسات البطولة القادمة.وعدّ الباحص، تحقيق نادي الصم بالمنطقة الشرقية للإنجازات الرياضية التي بلغت أكثر من ٢٥ إنجازاً تتمحور في أهداف استراتيجية النادي التطويرية والتي بدأها برفع مستوى برامجه التي تلبي احتياجات هذه الفئة، لافتاً إلى أن المبادرات التطويرية التي أطلقها النادي متسقة مع خطته في توظيف فعالياته المتعددة والتي شرع في تنفيذها مؤخراً في عدة محاور رئيسة منها النشاط الثقافي والرياضي والتوعوي والاجتماعي.وأكد مواصلة نادي الصم بالمنطقة الشرقية مراحل العطاء والانجاز وتحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ حيث يعد النادي نافذة حقيقية وفاعلة للاعتراف بدور الأصم في المجتمع وهو يمثل النواة التي من خلالها تصل أدواره خدمة لهذا الوطن المعطاء حيث يعتبر المحضن الذي يسهم في رفع وتيرة الإبداع ويصقل الموهبة ويبني المجتمع على نحو يكون فيها الأصم الشريك الأساسي في هذا البناء، منوهاً بالمقومات الكثيرة والكبيرة التي يملكها النادي التي تعد متنفس حقيقي لجملة المواهب والابداعات التي يتميز بها الصم والمجتمع عامة حيث يفتح النادي أبوابه للجميع بمختلف الفئات العمرية يلتقون فيه ليمارسوا هواياتهم المحببة وتقدم لهم البرامج والفعاليات الملائمة لقدراتهم وهو فرصة ثمينة لتنمية المهارات بهدف السعي لخدمة المجتمع.// انتهى //14:46ت م0057