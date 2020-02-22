ليبرفيل 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ليبرفيل بجمهورية الجابون.وكشف الفريق الطبي التطوعي للمركز خلال 6 أيام متواصلة منذ انطلاق الحملة على 3,910 حالات وأجرى 417 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، كما قام بصرف 800 نظارة طبية، وتوزيع أدوية متنوعة للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيًا.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز وفقًا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.//انتهى//15:10ت م0062