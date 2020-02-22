أبها 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واساختتمت الكلية التقنية بتنومة برامج ومبادرات أسبوع الصحة والسلامة المهنية ، الذي أقيم على مستوى المنشآت التدريبية في منطقة عسير.ونفذت الكلية التقنية بمحافظة تنومة ضمن برامجها دورة الإسعافات الأولية، و خطة إخلاء وهمي في حال حدوث طارئ لا قدر الله بمشاركة مركز الدفاع المدني بالمحافظة ، كما أقيمت دورة على طرق استخدام طفايات الحريق والتعامل الأمثل مع الحرائق، إلى جانب تنفيذ حملة للتبرع بالدم في مستشفى بللسمر العام.وانطلاقًا من اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بسلامة منسوبيها ، فقد نفذت مبادرة (امش30 )والتي تهدف إلى نشر ثقافة المشي وتعزيز الصحة العامة ، كما اشتمل أسبوع الصحة والسلامة المهنية على العديد من المحاضرات التوعوية والنصائح الإرشادية للتوعية بفيروس كورونا الجديد و مرض السرطان.// انتهى //15:14ت م0063