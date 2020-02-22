رفحاء 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واستنظم كلية التقنية بمحافظة رفحاء ممثلة بوحدة الخدمات الارشادية، الأثنين القادم، دورة تدريبية بعنوان ‏"الثقة بالنفس" وذلك على مسرح قسم الدراسات العامة ،يقدمها المدرب عبدالعزيز بن محمد الخالديوأشارت الكلية إلى أن الدورة تأتي من أجل الإسهام في رفع الوعي والثقة بالنفس لدى المتدربين ومنسوبي الكلية،إضافة إلى التركيز على مفهوم تعزيز الثقة بالنفس، وكيفية بناء الشخصية وتحويلها إلى إيجابية.وبينت الكلية أن المشارك بحضور الدورة سيمنح شهادة حضور للدورة معتمدة ،بالإضافة إلى أن ساعات الدورة تضاف في سجل المهارات الشخصية للمتدرب.// انتهى //16:04ت م0072