تبوك 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واستنطلق غد،اً بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ17، بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي بتبوك .وتشتمل البطولة على 12 لعبة رياضية مختلفة سواء جماعية أو فردية.وتأتي هذه البطولة ضمن العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها القوات الجوية، لرفع مستوى اللياقة البدنية وبث روح المنافسة بين العسكريين وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية.// انتهى //16:05ت م0073